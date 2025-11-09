Comcast xStock Pris idag

Livepriset för Comcast xStock (CMCSAX) idag är $ 27.33, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CMCSAX till USD är$ 27.33 per CMCSAX.

Comcast xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 267,464, med ett cirkulerande utbud på 9.79K CMCSAX. Under de senaste 24 timmarna handlades CMCSAX mellan $ 27.29 (lägsta) och $ 27.37 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 34.79, medan det lägsta priset någonsin var $ 25.94.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CMCSAX med -0.03% under den senaste timmen och -1.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Comcast xStock (CMCSAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 267.46K$ 267.46K $ 267.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Cirkulationsutbud 9.79K 9.79K 9.79K Totalt utbud 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

