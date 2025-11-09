COLORS Pris idag

Livepriset för COLORS (COLORS) idag är --, med en förändring på 1.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COLORS till USD är-- per COLORS.

COLORS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 116,066, med ett cirkulerande utbud på 998.34M COLORS. Under de senaste 24 timmarna handlades COLORS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COLORS med +0.50% under den senaste timmen och -6.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

COLORS (COLORS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K Cirkulationsutbud 998.34M 998.34M 998.34M Totalt utbud 998,341,633.541354 998,341,633.541354 998,341,633.541354

Det aktuella börsvärdet för COLORS är $ 116.07K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av COLORS är 998.34M, med ett totalt utbud på 998341633.541354. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 116.07K.