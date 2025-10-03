Utforska Coinye West(COINYE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om COINYE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coinye West(COINYE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om COINYE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om COINYE COINYE prisinformation COINYE officiell webbplats COINYE tokenomics COINYE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Coinye West (COINYE) / Tokenomik / Coinye West (COINYE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Coinye West(COINYE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD coinye-west tokenomics Information om coinye-west Coinye West (COINYE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coinye West(COINYE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 457.89K $ 457.89K $ 457.89K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (värdering efter full utspädning): $ 520.60K $ 520.60K $ 520.60K Högsta någonsin: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0005206 $ 0.0005206 $ 0.0005206 Läs mer om priset på Coinye West(COINYE) Köp COINYE nu! Coinye West (COINYE) Information Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Officiell webbplats: https://coinye.lol/ Coinye West (COINYE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coinye West (COINYE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet COINYE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många COINYE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår COINYE:s tokenomics, utforska COINYE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för COINYE Vill du veta vart COINYE kan vara på väg? På COINYE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se COINYE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn