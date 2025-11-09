CoinPouch Pris (POUCH)
Livepriset för CoinPouch (POUCH) idag är --, med en förändring på 7.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POUCH till USD är-- per POUCH.
CoinPouch rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,121, med ett cirkulerande utbud på 999.99M POUCH. Under de senaste 24 timmarna handlades POUCH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POUCH med +0.59% under den senaste timmen och -59.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för CoinPouch är $ 31.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POUCH är 999.99M, med ett totalt utbud på 999994690.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.12K.
+0.59%
-7.93%
-59.90%
-59.90%
Under dagen var prisförändringen på CoinPouch till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CoinPouch till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CoinPouch till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CoinPouch till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-7.93%
|30 dagar
|$ 0
|-61.15%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på CoinPouch potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community.
The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.