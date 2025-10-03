Utforska CoinDesk DeFi Select Index(DFX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DFX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CoinDesk DeFi Select Index(DFX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DFX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!