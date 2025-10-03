Utforska Coinbase Wrapped XRP(CBXRP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBXRP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coinbase Wrapped XRP(CBXRP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBXRP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Coinbase Wrapped XRP(CBXRP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coinbase Wrapped XRP(CBXRP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 49.91M $ 49.91M $ 49.91M Totalt utbud: $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Cirkulerande utbud $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.91M $ 49.91M $ 49.91M Högsta någonsin: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Lägsta någonsin: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Aktuellt pris: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Läs mer om priset på Coinbase Wrapped XRP(CBXRP) Köp CBXRP nu! Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Information Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CBXRP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CBXRP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 