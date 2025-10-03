Utforska Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBDOGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBDOGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Totalt utbud: $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M Cirkulerande utbud $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Högsta någonsin: $ 0.306113 $ 0.306113 $ 0.306113 Lägsta någonsin: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 Aktuellt pris: $ 0.260691 $ 0.260691 $ 0.260691 Läs mer om priset på Coinbase Wrapped DOGE(CBDOGE) Köp CBDOGE nu! Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Information Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Officiell webbplats: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CBDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CBDOGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 