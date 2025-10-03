Utforska Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 7.63B $ 7.63B $ 7.63B Totalt utbud: $ 63.86K $ 63.86K $ 63.86K Cirkulerande utbud $ 63.86K $ 63.86K $ 63.86K FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.63B $ 7.63B $ 7.63B Högsta någonsin: $ 123,939 $ 123,939 $ 123,939 Lägsta någonsin: $ 57,439 $ 57,439 $ 57,439 Aktuellt pris: $ 119,595 $ 119,595 $ 119,595 Läs mer om priset på Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) Köp CBBTC nu! Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Information Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Officiell webbplats: https://www.coinbase.com/ Whitepaper: https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CBBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CBBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. 