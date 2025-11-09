CoinbarPay Pris idag

Livepriset för CoinbarPay (CBPAY) idag är --, med en förändring på 0.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CBPAY till USD är-- per CBPAY.

CoinbarPay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 434,407, med ett cirkulerande utbud på 3.68B CBPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades CBPAY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00137281, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CBPAY med -0.00% under den senaste timmen och -9.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CoinbarPay (CBPAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 434.41K$ 434.41K $ 434.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Cirkulationsutbud 3.68B 3.68B 3.68B Totalt utbud 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CoinbarPay är $ 434.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CBPAY är 3.68B, med ett totalt utbud på 40000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.72M.