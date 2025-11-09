Cofinex Pris idag

Livepriset för Cofinex (CNX) idag är $ 0.299906, med en förändring på 7.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CNX till USD är$ 0.299906 per CNX.

Cofinex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,493,003, med ett cirkulerande utbud på 65.00M CNX. Under de senaste 24 timmarna handlades CNX mellan $ 0.279322 (lägsta) och $ 0.299911 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.500327, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04504196.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CNX med +7.34% under den senaste timmen och +7.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cofinex (CNX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 19.49M$ 19.49M $ 19.49M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 149.95M$ 149.95M $ 149.95M Cirkulationsutbud 65.00M 65.00M 65.00M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Cofinex är $ 19.49M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CNX är 65.00M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 149.95M.