COCO COIN (COCO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om COCO COIN(COCO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. COCO COIN (COCO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för COCO COIN(COCO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 881.15K $ 881.15K $ 881.15K Totalt utbud: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B Cirkulerande utbud $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B FDV (värdering efter full utspädning): $ 881.15K $ 881.15K $ 881.15K Högsta någonsin: $ 0.00268607 $ 0.00268607 $ 0.00268607 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på COCO COIN(COCO) Köp COCO nu! COCO COIN (COCO) Information COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. Officiell webbplats: https://cococoin.tech/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view COCO COIN (COCO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i COCO COIN (COCO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet COCO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många COCO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår COCO:s tokenomics, utforska COCO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för COCO Vill du veta vart COCO kan vara på väg? På COCO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se COCO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 