Cockapoo (CPOO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cockapoo(CPOO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.51K $ 1.51K $ 1.51K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 13.07B $ 13.07B $ 13.07B FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.55K $ 11.55K $ 11.55K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Cockapoo (CPOO) Information Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders. Officiell webbplats: https://cockapoo.org/ Cockapoo (CPOO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cockapoo (CPOO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CPOO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CPOO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn