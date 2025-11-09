COCK Pris idag

Livepriset för COCK (COCK) idag är $ 0.00002774, med en förändring på 5.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COCK till USD är$ 0.00002774 per COCK.

COCK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,735, med ett cirkulerande utbud på 999.90M COCK. Under de senaste 24 timmarna handlades COCK mellan $ 0.00002764 (lägsta) och $ 0.00002975 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00057496, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001966.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COCK med +0.37% under den senaste timmen och -27.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

COCK (COCK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,896,355.385817 999,896,355.385817 999,896,355.385817

