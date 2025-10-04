Utforska ClownWorld(CLOWN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLOWN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ClownWorld(CLOWN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLOWN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CLOWN CLOWN prisinformation CLOWN officiell webbplats CLOWN tokenomics CLOWN Prisförutsägelse

ClownWorld (CLOWN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ClownWorld(CLOWN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 8.25K
Totalt utbud: $ 987.30M
Cirkulerande utbud $ 987.30M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.25K
Högsta någonsin: $ 0.00138925
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

ClownWorld (CLOWN) Information

We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.

Officiell webbplats: https://solclownworld.com/

ClownWorld (CLOWN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ClownWorld (CLOWN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CLOWN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CLOWN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.