Marlknadsvärde: $ 784.59K $ 784.59K $ 784.59K Totalt utbud: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Cirkulerande utbud $ 914.66M $ 914.66M $ 914.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 891.61K $ 891.61K $ 891.61K Högsta någonsin: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00085779 $ 0.00085779 $ 0.00085779 cliza (CLIZA) Information Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging "@cliza_ai" on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Officiell webbplats: https://cliza.ai cliza (CLIZA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i cliza (CLIZA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CLIZA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CLIZA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 