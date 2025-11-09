Clean Food Pris idag

Livepriset för Clean Food (CF) idag är $ 0.00186903, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CF till USD är$ 0.00186903 per CF.

Clean Food rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 164,475, med ett cirkulerande utbud på 88.00M CF. Under de senaste 24 timmarna handlades CF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03350273, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00035995.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CF med -- under den senaste timmen och -3.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Clean Food (CF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Cirkulationsutbud 88.00M 88.00M 88.00M Totalt utbud 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Clean Food är $ 164.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CF är 88.00M, med ett totalt utbud på 88000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 164.48K.