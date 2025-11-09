Cisco xStock Pris idag

Livepriset för Cisco xStock (CSCOX) idag är $ 71.08, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CSCOX till USD är$ 71.08 per CSCOX.

Cisco xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 244,701, med ett cirkulerande utbud på 3.44K CSCOX. Under de senaste 24 timmarna handlades CSCOX mellan $ 71.01 (lägsta) och $ 71.25 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 74.9, medan det lägsta priset någonsin var $ 65.89.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CSCOX med -0.00% under den senaste timmen och -2.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cisco xStock (CSCOX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 244.70K$ 244.70K $ 244.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Cirkulationsutbud 3.44K 3.44K 3.44K Totalt utbud 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

Det aktuella börsvärdet för Cisco xStock är $ 244.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CSCOX är 3.44K, med ett totalt utbud på 28283.02293145555. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.01M.