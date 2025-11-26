Vad är LTCIC

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cicada Finance(LTCIC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Högsta någonsin: $ 0.00289418 $ 0.00289418 $ 0.00289418 Lägsta någonsin: $ 0.00201616 $ 0.00201616 $ 0.00201616 Aktuellt pris: $ 0.00216327 $ 0.00216327 $ 0.00216327 Läs mer om priset på Cicada Finance(LTCIC) Köp LTCIC nu!

Cicada Finance (LTCIC) Information Officiell webbplats: https://cicada.finance/ Whitepaper: https://cicada-finance.gitbook.io/cicada-finance-white-paper

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cicada Finance (LTCIC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LTCIC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LTCIC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LTCIC:s tokenomics, utforska LTCIC-tokens pris i realtid!

