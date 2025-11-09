Cicada Finance Pris idag

Livepriset för Cicada Finance (LTCIC) idag är $ 0.0021584, med en förändring på 0.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LTCIC till USD är$ 0.0021584 per LTCIC.

Cicada Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,621,503, med ett cirkulerande utbud på 2.61B LTCIC. Under de senaste 24 timmarna handlades LTCIC mellan $ 0.00213984 (lägsta) och $ 0.00220615 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00289418, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00205264.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LTCIC med -0.14% under den senaste timmen och -2.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cicada Finance (LTCIC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.57M$ 21.57M $ 21.57M Cirkulationsutbud 2.61B 2.61B 2.61B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Cicada Finance är $ 5.62M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LTCIC är 2.61B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.57M.