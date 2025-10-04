Utforska Chunk(CHUNK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHUNK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chunk(CHUNK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHUNK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CHUNK CHUNK prisinformation CHUNK officiell webbplats CHUNK tokenomics CHUNK Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Chunk (CHUNK) / Tokenomik / Chunk (CHUNK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Chunk(CHUNK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD chunk tokenomics Information om chunk Chunk (CHUNK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chunk(CHUNK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Totalt utbud: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerande utbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Chunk(CHUNK) Köp CHUNK nu! Chunk (CHUNK) Information CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. Officiell webbplats: https://chunkcoin.org/ Chunk (CHUNK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Chunk (CHUNK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHUNK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHUNK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHUNK:s tokenomics, utforska CHUNK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHUNK Vill du veta vart CHUNK kan vara på väg? På CHUNK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHUNK-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn