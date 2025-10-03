Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Chumbi Valley(CHMB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:46:12 (UTC+8)
USD

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chumbi Valley(CHMB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 139.24K
$ 139.24K
Totalt utbud:
$ 27.37B
$ 27.37B
Cirkulerande utbud
$ 21.07B
$ 21.07B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 180.88K
$ 180.88K
Högsta någonsin:
$ 0.150731
$ 0.150731
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Chumbi Valley (CHMB) Information

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli.

Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

Officiell webbplats:
https://chumbivalley.com
Whitepaper:
https://chumbivalley.com/whitepaper

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Chumbi Valley (CHMB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CHMB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CHMB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CHMB:s tokenomics, utforska CHMB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för CHMB

Vill du veta vart CHMB kan vara på väg? På CHMB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn