Chrema Coin Pris idag

Livepriset för Chrema Coin (CRMC) idag är $ 0.73861, med en förändring på 3.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRMC till USD är$ 0.73861 per CRMC.

Chrema Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,090,922, med ett cirkulerande utbud på 10.99M CRMC. Under de senaste 24 timmarna handlades CRMC mellan $ 0.710578 (lägsta) och $ 0.791115 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.02, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.432032.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRMC med -0.25% under den senaste timmen och -13.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chrema Coin (CRMC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.09M$ 8.09M $ 8.09M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.80M$ 36.80M $ 36.80M Cirkulationsutbud 10.99M 10.99M 10.99M Totalt utbud 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Chrema Coin är $ 8.09M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRMC är 10.99M, med ett totalt utbud på 50000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.80M.