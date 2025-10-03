Utforska Choruz AI(CHORUZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHORUZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Choruz AI(CHORUZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHORUZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Totalt utbud: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerande utbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Högsta någonsin: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Lägsta någonsin: $ 0.00002233 $ 0.00002233 $ 0.00002233 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Choruz AI(CHORUZ) Köp CHORUZ nu! Choruz AI (CHORUZ) Information Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Officiell webbplats: https://www.choruz.ai Whitepaper: https://whitepaper.choruz.ai Choruz AI (CHORUZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Choruz AI (CHORUZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHORUZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHORUZ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHORUZ:s tokenomics, utforska CHORUZ-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHORUZ Vill du veta vart CHORUZ kan vara på väg? På CHORUZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHORUZ-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn