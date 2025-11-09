Livepriset för Chonkus Maximus idag är 0 USD.CHONKUS börsvärdet är 7,963.02 USD. Följ prisuppdateringar för CHONKUS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Chonkus Maximus idag är 0 USD.CHONKUS börsvärdet är 7,963.02 USD. Följ prisuppdateringar för CHONKUS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Chonkus Maximus (CHONKUS) idag är --, med en förändring på 4.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CHONKUS till USD är-- per CHONKUS.
Chonkus Maximus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,963.02, med ett cirkulerande utbud på 999.77M CHONKUS. Under de senaste 24 timmarna handlades CHONKUS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00108574, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CHONKUS med -- under den senaste timmen och -13.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Chonkus Maximus (CHONKUS) Marknadsinformation
$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K
--
----
$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K
999.77M
999.77M 999.77M
999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948
Det aktuella börsvärdet för Chonkus Maximus är $ 7.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CHONKUS är 999.77M, med ett totalt utbud på 999769080.559948. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.96K.
Chonkus Maximus Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574
$ 0
$ 0$ 0
--
-4.06%
-13.33%
-13.33%
Chonkus Maximus (CHONKUS) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Chonkus Maximus till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Chonkus Maximus till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Chonkus Maximus till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Chonkus Maximus till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-4.06%
30 dagar
$ 0
-30.35%
60 dagar
$ 0
-51.81%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Chonkus Maximus
Chonkus Maximus (CHONKUS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CHONKUS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Chonkus Maximus (CHONKUS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Chonkus Maximus potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Chonkus Maximus kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CHONKUS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Chonkus Maximus Price Prediction.
Vad är Chonkus Maximus (CHONKUS)
Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings
Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Folk frågar också: Andra frågor om Chonkus Maximus
Hur mycket kommer 1 Chonkus Maximus att vara värd år 2030?
Om Chonkus Maximus skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Chonkus Maximus-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Chonkus Maximus idag?
Priset för Chonkus Maximus är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Chonkus Maximus fortfarande en bra investering?
Chonkus Maximus förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CHONKUS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Chonkus Maximus?
Chonkus Maximus till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Chonkus Maximus?
Livepriset för CHONKUS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Chonkus Maximus i den valuta du föredrar, besök CHONKUS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Chonkus Maximus?
Priset på CHONKUS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,693.9
-0.01%
ETH
3,375.56
-0.03%
SOL
155.98
-0.44%
UCN
1,496.77
-0.01%
USDC
1.0001
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CHONKUS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CHONKUS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Chonkus Maximuss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Chonkus Maximus-priset att stiga i år?
Chonkus Maximus priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Chonkus Maximus (CHONKUS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:01:05 (UTC+8)
Chonkus Maximus (CHONKUS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.