Utforska CHONK(CHONK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHONK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CHONK(CHONK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHONK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CHONK CHONK prisinformation CHONK officiell webbplats CHONK tokenomics CHONK Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / CHONK (CHONK) / Tokenomik / CHONK (CHONK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om CHONK(CHONK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD chonk tokenomics Information om chonk CHONK (CHONK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CHONK(CHONK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 21.78K $ 21.78K $ 21.78K Totalt utbud: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerande utbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.78K $ 21.78K $ 21.78K Högsta någonsin: $ 0.00672042 $ 0.00672042 $ 0.00672042 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på CHONK(CHONK) Köp CHONK nu! CHONK (CHONK) Information pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great! pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great! Officiell webbplats: https://weaslecoin.vercel.app/ CHONK (CHONK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CHONK (CHONK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHONK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHONK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHONK:s tokenomics, utforska CHONK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHONK Vill du veta vart CHONK kan vara på väg? På CHONK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHONK-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn