chomik (CHOMIK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för chomik(CHOMIK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 13.14K
Totalt utbud: $ 997.16M
Cirkulerande utbud $ 997.16M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.14K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

chomik (CHOMIK) Information

Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable.

Officiell webbplats: https://www.chomik.world

chomik (CHOMIK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i chomik (CHOMIK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CHOMIK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CHOMIK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.