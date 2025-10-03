Utforska Choctopus(CHOCTOPUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHOCTOPUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Choctopus(CHOCTOPUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHOCTOPUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 117.08K
Totalt utbud: $ 984.71M
Cirkulerande utbud $ 700.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 164.70K
Högsta någonsin: $ 0.00540528
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00016593

Choctopus (CHOCTOPUS) Information

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Officiell webbplats: https://choctopus.io
Whitepaper: https://choctopus.io/whitepaper/

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Choctopus (CHOCTOPUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CHOCTOPUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CHOCTOPUS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.