CHOCCY prisinformation CHOCCY officiell webbplats CHOCCY tokenomics CHOCCY Prisförutsägelse

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Choccy Milk Cat(CHOCCY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 47.56K
Totalt utbud: $ 999.60M
Cirkulerande utbud $ 999.60M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.56K
Högsta någonsin: $ 0.00661201
Lägsta någonsin: $ 0.000020
Aktuellt pris: $ 0

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Information

Reality is a $Choccy cat meow

Choccy Milk Cat ON SOL

Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

Officiell webbplats: http://choccymilkcat.com

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Choccy Milk Cat (CHOCCY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CHOCCY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CHOCCY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn