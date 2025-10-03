Utforska Chitan(CHITAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHITAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chitan(CHITAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHITAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Chitan (CHITAN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chitan(CHITAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 270.48K Totalt utbud: $ 983.50M Cirkulerande utbud $ 983.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 270.48K Högsta någonsin: $ 0.00458156 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00027502 Chitan (CHITAN) Information Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Officiell webbplats: https://www.chitan.org/ Chitan (CHITAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Chitan (CHITAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHITAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHITAN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn