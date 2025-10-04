Utforska ChinCHILLa(CHILLA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHILLA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ChinCHILLa(CHILLA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHILLA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ChinCHILLa(CHILLA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ChinCHILLa(CHILLA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 12.00K
Totalt utbud: $ 988.59M
Cirkulerande utbud $ 988.59M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.00K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

ChinCHILLa (CHILLA) Information

Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto

Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.

Officiell webbplats: https://www.chinchilla.wtf/

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ChinCHILLa (CHILLA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CHILLA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CHILLA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.