Chili Coin Pris idag

Livepriset för Chili Coin (CHI) idag är $ 0.00074461, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CHI till USD är$ 0.00074461 per CHI.

Chili Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,376,085, med ett cirkulerande utbud på 5.88B CHI. Under de senaste 24 timmarna handlades CHI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00131437, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00074391.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CHI med -- under den senaste timmen och -9.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chili Coin (CHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 74.46M$ 74.46M $ 74.46M Cirkulationsutbud 5.88B 5.88B 5.88B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

