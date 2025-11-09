Children Of The Sky Pris idag

Livepriset för Children Of The Sky (COTS) idag är $ 0.00001271, med en förändring på 2.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COTS till USD är$ 0.00001271 per COTS.

Children Of The Sky rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,707.55, med ett cirkulerande utbud på 999.53M COTS. Under de senaste 24 timmarna handlades COTS mellan $ 0.00001256 (lägsta) och $ 0.00001308 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01772925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001213.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COTS med -- under den senaste timmen och -14.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Children Of The Sky (COTS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Cirkulationsutbud 999.53M 999.53M 999.53M Totalt utbud 999,530,139.752921 999,530,139.752921 999,530,139.752921

