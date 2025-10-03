Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics
Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chengpang Zhoa(ZHOA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Chengpang Zhoa (ZHOA) Information
$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech!
If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy.
Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory.
The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.
Chengpang Zhoa (ZHOA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Chengpang Zhoa (ZHOA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ZHOA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ZHOA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ZHOA:s tokenomics, utforska ZHOA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ZHOA
Vill du veta vart ZHOA kan vara på väg? På ZHOA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn