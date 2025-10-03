Utforska CHELON(CHELON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHELON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CHELON(CHELON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHELON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CHELON CHELON prisinformation CHELON officiell webbplats CHELON tokenomics CHELON Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / CHELON (CHELON) / Tokenomik / CHELON (CHELON) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om CHELON(CHELON), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD chelon tokenomics Information om chelon CHELON (CHELON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CHELON(CHELON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 866.79K $ 866.79K $ 866.79K Totalt utbud: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 948.90M $ 948.90M $ 948.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 913.46K $ 913.46K $ 913.46K Högsta någonsin: $ 0.0185919 $ 0.0185919 $ 0.0185919 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00091347 $ 0.00091347 $ 0.00091347 Läs mer om priset på CHELON(CHELON) Köp CHELON nu! CHELON (CHELON) Information Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful. Officiell webbplats: https://www.chelon.ai/ CHELON (CHELON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CHELON (CHELON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHELON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHELON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHELON:s tokenomics, utforska CHELON-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHELON Vill du veta vart CHELON kan vara på väg? På CHELON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHELON-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn