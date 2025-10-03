CHELON (CHELON) Tokenomics
CHELON (CHELON) Information
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏
- In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration.
- TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump.
- Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China.
Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma.
Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564
So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together.
AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
CHELON (CHELON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i CHELON (CHELON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CHELON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CHELON-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CHELON:s tokenomics, utforska CHELON-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
