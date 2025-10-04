Utforska Chefdotfun(CHEF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHEF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chefdotfun(CHEF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHEF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CHEF CHEF prisinformation CHEF officiell webbplats CHEF tokenomics CHEF Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Chefdotfun (CHEF) / Tokenomik / Chefdotfun (CHEF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Chefdotfun(CHEF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD chefdotfun tokenomics Information om chefdotfun Chefdotfun (CHEF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chefdotfun(CHEF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 73.96K $ 73.96K $ 73.96K Totalt utbud: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M Cirkulerande utbud $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M FDV (värdering efter full utspädning): $ 73.96K $ 73.96K $ 73.96K Högsta någonsin: $ 0.0481249 $ 0.0481249 $ 0.0481249 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00092975 $ 0.00092975 $ 0.00092975 Läs mer om priset på Chefdotfun(CHEF) Köp CHEF nu! Chefdotfun (CHEF) Information Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Officiell webbplats: https://web.chef.fun/ Chefdotfun (CHEF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Chefdotfun (CHEF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHEF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHEF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHEF:s tokenomics, utforska CHEF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHEF Vill du veta vart CHEF kan vara på väg? På CHEF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHEF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn