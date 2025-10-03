Utforska Charli3(C3) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om C3-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Charli3(C3) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om C3-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

C3 Prisförutsägelse Charli3 (C3) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Charli3(C3), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.69M Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 35.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.75M Högsta någonsin: $ 4.19 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.04749155 Charli3 (C3) Information Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano's blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano's blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it's adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Officiell webbplats: https://charli3.io/ Whitepaper: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Charli3 (C3) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Charli3 (C3) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet C3-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många C3-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.