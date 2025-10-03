Utforska Chainpal(CPAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CPAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chainpal(CPAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CPAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 223.29K $ 223.29K $ 223.29K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 292.80K $ 292.80K $ 292.80K Högsta någonsin: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Lägsta någonsin: $ 0.00916429 $ 0.00916429 $ 0.00916429 Aktuellt pris: $ 0.02920896 $ 0.02920896 $ 0.02920896 Läs mer om priset på Chainpal(CPAL) Köp CPAL nu! Chainpal (CPAL) Information Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Officiell webbplats: https://chainpal.ai/ Whitepaper: https://docs.chainpal.ai/ Chainpal (CPAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Chainpal (CPAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CPAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CPAL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CPAL:s tokenomics, utforska CPAL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CPAL Vill du veta vart CPAL kan vara på väg? 