Livepriset för Chain Talk Daily (CTD) idag är $ 0.00015441, med en förändring på 7.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CTD till USD är$ 0.00015441 per CTD.
Chain Talk Daily rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 154,329, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CTD. Under de senaste 24 timmarna handlades CTD mellan $ 0.00014018 (lägsta) och $ 0.00015461 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00415884, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007742.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CTD med +0.89% under den senaste timmen och -9.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Chain Talk Daily (CTD) Marknadsinformation
$ 154.33K
$ 154.33K$ 154.33K
--
----
$ 154.33K
$ 154.33K$ 154.33K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Chain Talk Daily är $ 154.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CTD är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 154.33K.
Chain Talk Daily Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00014018
$ 0.00014018$ 0.00014018
lägsta under 24-timmar
$ 0.00015461
$ 0.00015461$ 0.00015461
högsta under 24-timmar
$ 0.00014018
$ 0.00014018$ 0.00014018
$ 0.00015461
$ 0.00015461$ 0.00015461
$ 0.00415884
$ 0.00415884$ 0.00415884
$ 0.00007742
$ 0.00007742$ 0.00007742
+0.89%
+7.64%
-9.66%
-9.66%
Chain Talk Daily (CTD) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Chain Talk Daily till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Chain Talk Daily till USD $ -0.0000409629. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Chain Talk Daily till USD $ +0.0001489518. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Chain Talk Daily till USD $ +0.00000075561011114415.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
+7.64%
30 dagar
$ -0.0000409629
-26.52%
60 dagar
$ +0.0001489518
+96.47%
90 dagar
$ +0.00000075561011114415
+0.49%
Prisförutsägelse för Chain Talk Daily
Chain Talk Daily (CTD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CTD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Chain Talk Daily (CTD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Chain Talk Daily potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Chain Talk Daily kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CTD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Chain Talk Daily Price Prediction.
Vad är Chain Talk Daily (CTD)
At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.
We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.
At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.
We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.
Folk frågar också: Andra frågor om Chain Talk Daily
Hur mycket kommer 1 Chain Talk Daily att vara värd år 2030?
Om Chain Talk Daily skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Chain Talk Daily-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Chain Talk Daily idag?
Priset för Chain Talk Daily är idag $ 0.00015441. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Chain Talk Daily fortfarande en bra investering?
Chain Talk Daily förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CTD, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Chain Talk Daily?
Chain Talk Daily till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Chain Talk Daily?
Livepriset för CTD uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Chain Talk Daily i den valuta du föredrar, besök CTD Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Chain Talk Daily?
Priset på CTD påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CTD på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CTD/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Chain Talk Dailys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Chain Talk Daily-priset att stiga i år?
Chain Talk Daily priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Chain Talk Daily (CTD) för en mer djupgående analys.
