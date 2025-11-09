Chain Talk Daily Pris idag

Livepriset för Chain Talk Daily (CTD) idag är $ 0.00015441, med en förändring på 7.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CTD till USD är$ 0.00015441 per CTD.

Chain Talk Daily rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 154,329, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CTD. Under de senaste 24 timmarna handlades CTD mellan $ 0.00014018 (lägsta) och $ 0.00015461 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00415884, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007742.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CTD med +0.89% under den senaste timmen och -9.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chain Talk Daily (CTD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 154.33K$ 154.33K $ 154.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 154.33K$ 154.33K $ 154.33K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

