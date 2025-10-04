Utforska Chain of Legends(CLEG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLEG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chain of Legends(CLEG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLEG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 47.68K $ 47.68K $ 47.68K Totalt utbud: $ 545.99M $ 545.99M $ 545.99M Cirkulerande utbud $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 380.94K $ 380.94K $ 380.94K Högsta någonsin: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00069804 $ 0.00069804 $ 0.00069804 Läs mer om priset på Chain of Legends(CLEG) Köp CLEG nu! Chain of Legends (CLEG) Information Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. Officiell webbplats: https://chainoflegends.com/ Chain of Legends (CLEG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Chain of Legends (CLEG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CLEG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CLEG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CLEG:s tokenomics, utforska CLEG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CLEG Vill du veta vart CLEG kan vara på väg? På CLEG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CLEG-tokens prisförutsägelse nu! 