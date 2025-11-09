Chadrizard Pris idag

Livepriset för Chadrizard ($ZARD) idag är $ 0.00009052, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $ZARD till USD är$ 0.00009052 per $ZARD.

Chadrizard rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 90,475, med ett cirkulerande utbud på 1.00B $ZARD. Under de senaste 24 timmarna handlades $ZARD mellan $ 0.00008706 (lägsta) och $ 0.0000913 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00022552, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003208.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $ZARD med -0.53% under den senaste timmen och -31.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chadrizard ($ZARD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 90.48K$ 90.48K $ 90.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 90.48K$ 90.48K $ 90.48K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Chadrizard är $ 90.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av $ZARD är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.48K.