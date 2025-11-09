ChadFi Pris idag

Livepriset för ChadFi (CHADFI) idag är $ 0.00032475, med en förändring på 15.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CHADFI till USD är$ 0.00032475 per CHADFI.

ChadFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 326,522, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CHADFI. Under de senaste 24 timmarna handlades CHADFI mellan $ 0.0002736 (lägsta) och $ 0.00032739 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00174818, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00026781.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CHADFI med +9.05% under den senaste timmen och -50.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ChadFi (CHADFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 326.52K$ 326.52K $ 326.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 326.52K$ 326.52K $ 326.52K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för ChadFi är $ 326.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CHADFI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 326.52K.