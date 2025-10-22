Utforska Chadette(CHADETTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHADETTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chadette(CHADETTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHADETTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Chadette (CHADETTE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Chadette(CHADETTE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 1.80M
Totalt utbud: $ 991.79M
Cirkulerande utbud $ 991.79M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.80M
Högsta någonsin: $ 0.00711748
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00181373

Chadette (CHADETTE) Information

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the "Chad" archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

Officiell webbplats: https://www.chadette.xyz/

Chadette (CHADETTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Chadette (CHADETTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CHADETTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CHADETTE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn