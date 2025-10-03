CGAI (CGAI) Tokenomics
CGAI (CGAI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CGAI(CGAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
CGAI (CGAI) Information
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.
CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.
Key utilities include:
- AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
- Secure tokenization and decentralized storage of files.
- Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.
CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
CGAI (CGAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i CGAI (CGAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CGAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CGAI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för CGAI
Vill du veta vart CGAI kan vara på väg? På CGAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
