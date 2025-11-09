CF Large Cap Index Pris idag

Livepriset för CF Large Cap Index (LCAP) idag är $ 9.87, med en förändring på 1.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LCAP till USD är$ 9.87 per LCAP.

CF Large Cap Index rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,139,542, med ett cirkulerande utbud på 620.87K LCAP. Under de senaste 24 timmarna handlades LCAP mellan $ 9.84 (lägsta) och $ 10.11 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 13.34, medan det lägsta priset någonsin var $ 9.25.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LCAP med -0.67% under den senaste timmen och -10.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CF Large Cap Index (LCAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M Cirkulationsutbud 620.87K 620.87K 620.87K Totalt utbud 620,896.0647741698 620,896.0647741698 620,896.0647741698

