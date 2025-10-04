Utforska Cerebrum(CBM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cerebrum(CBM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CBM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Officiell webbplats CBM whitepaper CBM officiell webbplats CBM tokenomics CBM Prisförutsägelse Cerebrum (CBM) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Cerebrum(CBM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Cerebrum (CBM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cerebrum(CBM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.68K Totalt utbud: $ 999.95M Cirkulerande utbud $ 999.95M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.68K Högsta någonsin: $ 0.020536 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Cerebrum (CBM) Information Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Officiell webbplats: https://cerebrum.dev/ Whitepaper: https://docs.cerebrum.dev/cerebrum Cerebrum (CBM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cerebrum (CBM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CBM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CBM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CBM:s tokenomics, utforska CBM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CBM Vill du veta vart CBM kan vara på väg? På CBM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CBM-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn