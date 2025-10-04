Cerebro (CRX) Tokenomics
Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox.
Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges.
Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface.
Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by:
-
Automatically detecting the token’s native chain.
-
Finding the best route for the swap across chains.
-
Executing the trade without the user needing to manage multiple steps.
Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)
Cerebro (CRX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Cerebro (CRX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CRX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CRX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CRX:s tokenomics, utforska CRX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för CRX
Vill du veta vart CRX kan vara på väg? På CRX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
