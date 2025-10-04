Utforska Cerebro(CRX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cerebro(CRX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

cerebro tokenomics Information om cerebro Cerebro (CRX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cerebro(CRX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 35.13K $ 35.13K $ 35.13K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 35.13K $ 35.13K $ 35.13K Högsta någonsin: $ 0.602236 $ 0.602236 $ 0.602236 Lägsta någonsin: $ 0.00216278 $ 0.00216278 $ 0.00216278 Aktuellt pris: $ 0.00351247 $ 0.00351247 $ 0.00351247 Läs mer om priset på Cerebro(CRX) Köp CRX nu! Cerebro (CRX) Information Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token's native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network) Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: Automatically detecting the token's native chain.

Finding the best route for the swap across chains.

Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network) Officiell webbplats: http://cerebro.bot/ Cerebro (CRX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cerebro (CRX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CRX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CRX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CRX:s tokenomics, utforska CRX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CRX Vill du veta vart CRX kan vara på väg? På CRX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CRX-tokens prisförutsägelse nu!