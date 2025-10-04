Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Celo Nigerian Naira(CNGN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:26:56 (UTC+8)
USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Celo Nigerian Naira(CNGN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.73K
Totalt utbud:
$ 12.80M
Cirkulerande utbud
$ 12.80M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.73K
Högsta någonsin:
$ 0.00070
Lägsta någonsin:
$ 0.00063308
Aktuellt pris:
$ 0.00067564
Celo Nigerian Naira (CNGN) Information

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Officiell webbplats:
https://www.mento.org/
Whitepaper:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Celo Nigerian Naira (CNGN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CNGN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CNGN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CNGN:s tokenomics, utforska CNGN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för CNGN

Vill du veta vart CNGN kan vara på väg? På CNGN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

