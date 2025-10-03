Cellex (CELLEX) Tokenomics
Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.
Cellex (CELLEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Cellex (CELLEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CELLEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CELLEX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
