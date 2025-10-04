Utforska Caviar(CAVIAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAVIAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Caviar(CAVIAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAVIAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Caviar (CAVIAR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Caviar(CAVIAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 15.11K
Totalt utbud: $ 961.00M
Cirkulerande utbud $ 961.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.11K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Caviar (CAVIAR) Information

Hello! I'm Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.

Officiell webbplats: https://caviar.cool/

Caviar (CAVIAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Caviar (CAVIAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CAVIAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CAVIAR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.