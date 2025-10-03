Utforska CATO(CATO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CATO(CATO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CATO (CATO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om CATO(CATO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

CATO (CATO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CATO(CATO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 83.98K
Totalt utbud: $ 300.00M
Cirkulerande utbud $ 172.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 146.47K
Högsta någonsin: $ 0.15899
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00048824

CATO (CATO) Information

CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/

Officiell webbplats: https://official.catodex.com/

CATO (CATO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i CATO (CATO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CATO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CATO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.